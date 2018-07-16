Великобритания выделит ∎2 млрд на новый истребитель 

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон EPA-EFE/WILL OLIVER
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов ($2,7 млрд) к 2025 г. на разработку истребителя Tempest ("буря, шторм"), который может управляться пилотом или использоваться как беспилотник, заявил министр обороны страны. Как передает Reuters, Гэвин Уильямсон представил модель нового боевого самолета в натуральную величину, отметив, что программа была нацелена на то, чтобы обеспечить продолжение лидерства Великобритании в истребительной технике и управлении воздушным пространством в будущих войнах. Он сказал, что Великобритания, исключенная на данный момент из франко-германской истребительной программы, запущенной в июле 2017 г., остается открытой для партнерства с другими странами в проекте с прицелом на то, чтобы новый реактивный самолет был принят на вооружение к 2035 г.