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Колыма и Япония расставили точки над i
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Колыма и Япония расставили точки над i 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов провел встречу с генеральным консулом Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, сообщает MagadanMedia. Глава Колымы предложил расставить точки над i в вопросе строительства водородного завода. Он выразил интерес региона к специализированной тяжелой и дорожной технике японского производства, а также к сотрудничеству стран в сфере здравоохранения.
Глава Колымы обратил внимание на то, что страны связывают давние культурные и экономические отношения.
«Япония — один из наших ближайших соседей и партнеров. Мы должны и будем использовать это для развития плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Сергей Носов. Японскую же сторону интересовали вопросы общественно-политического спокойствия на территории и внедрения электронной визы в рамках закона о свободном порте Владивосток. Касаи Тацухико пообещал со своей стороны оказывать помощь в установлении контактов с инвесторами.
«Мы считаем, что наши обращения в японские компании, поддержанные генеральным консульством Японии во Владивостоке, будут иметь больший вес и привлекать к себе более серьезное внимание со стороны руководства фирм, что будет служить развитию экономических связей между нашими странами. А это одна из задач работы генерального консульства любой страны», — отметил Сергей Носов.
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