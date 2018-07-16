Колыма и Япония расставили точки над i

Глава Колымы обратил внимание на то, что страны связывают давние культурные и экономические отношения.

«Япония — один из наших ближайших соседей и партнеров. Мы должны и будем использовать это для развития плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Сергей Носов. Японскую же сторону интересовали вопросы общественно-политического спокойствия на территории и внедрения электронной визы в рамках закона о свободном порте Владивосток. Касаи Тацухико пообещал со своей стороны оказывать помощь в установлении контактов с инвесторами.

«Мы считаем, что наши обращения в японские компании, поддержанные генеральным консульством Японии во Владивостоке, будут иметь больший вес и привлекать к себе более серьезное внимание со стороны руководства фирм, что будет служить развитию экономических связей между нашими странами. А это одна из задач работы генерального консульства любой страны», — отметил Сергей Носов.