В Крыму предлагают наказывать аграриев за «неместные» семена

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 июл — РИА Новости Крым . Крымские ученые предлагают ввести административную ответственность за использование неадаптированных к местным почвам семян, а в случае потерь компенсировать их только тем аграриям, которые используют рекомендованные учеными сорта пшеницы. О такой инициативе в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал врио директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштетский.

Эксперт уверен, что наличие подобного механизма позволило бы избежать потерь урожая, которые возникли в этом году.

"Человек, например, привез из Подмосковья или Санкт-Петербурга семена, потому что они дешевле, чем местные сорта, и ему за этого ничего не будет. В Крыму сегодня нет административной ответственности за то, что ты высеваешь не крымские семена, не имеешь паров, не соблюдаешь структуру посевных площадей и севооборот. А у нас есть свои зоны, где наука знает, что сеять. Прислушиваясь к ученым, можно было бы увеличить урожаи", — заявил Паштетский.

В качестве примера ученый привел результаты многолетних исследований, которые проводили специалисты института. По его словам, благодаря адаптированным сортам пшеницы и соблюдению необходимых методик в этом году на полигонах института — в предгорье и степной части Крыма, несмотря на засушливую погоду, удалось сохранить высокие показатели урожайности.

"Сейчас урожайность по району 13–14 центнеров с гектара, по Крыму — 16, а наш институт в тех же условиях дает пшеницы в среднем 26 центнеров с гектара, ячменя — 25, потому что соблюдены правила: элитные сорта семян, необходимое количество паров — до 20%, почва была обработана по необходимым стандартам. И если бы сегодня это реализовали повсеместно, то урожайность в Крыму была бы 23–25 центнеров с гектара", — уверяет он.

Паштетсткий также считает, что необходимо пересмотреть вопрос с выплатой компенсации предпринимателям, которые потерпели в этом году убытки из-за засухи. По его мнению, в перспективе рассчитывать на компенсацию от государства должны только те аграрии, которые используют рекомендованные крымскими учеными сорта семян.

"Это было бы правильно. Если соблюдаешь рекомендации, которые дает наука, которые установлены правительством, тогда получаешь компенсацию. Иначе она обесценивается: ее получает и тот, кто не соблюдал ничего, халатно относился к делу, и тот, кто шел по правилам", — заметил он.