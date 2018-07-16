В Госдуме придумали, как увеличить турпоток в Россию

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил повысить туристическую привлекательность российских регионов путем продления срока действия виз мундиальцам, сообщил «Интерфакс» Он пояснил, что туристическая сфера очень заинтересована в повторном визите иностранцев, приехавших на чемпионат мира. На текущий момент мундиальцам продлили возможность въезда в Россию по паспорту болельщика до конца года. В будущем всем иностранцам, не нарушавшим закон во время проведения чемпионата мира, можно увеличить срок визы до трех лет. «Такие меры позволят увеличить туристический поток в Россию, причем не только в Москву или Санкт-Петербург , но и в малые города, которые благодаря чемпионату полюбились иностранным болельщикам. Как следствие, будет расти вклад в экономику регионов от пребывания туристов, а также эффективно использоваться наследие чемпионата», — сказал Дегтярев. В это время МИД РФ готовится к высылке из страны иностранцев, которые пытались попасть на территорию западных стран через РФ во время чемпионата мира по футболу. Речь в основном идет о гражданах африканских стран.