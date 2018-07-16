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В Госдуме придумали, как увеличить турпоток в Россию
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В Госдуме придумали, как увеличить турпоток в Россию 

360tv.ru 35 минут назад
Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил повысить туристическую привлекательность российских регионов путем продления срока действия виз мундиальцам, сообщил «Интерфакс».
Он пояснил, что туристическая сфера очень заинтересована в повторном визите иностранцев, приехавших на чемпионат мира.
На текущий момент мундиальцам продлили возможность въезда в Россию по паспорту болельщика до конца года. В будущем всем иностранцам, не нарушавшим закон во время проведения чемпионата мира, можно увеличить срок визы до трех лет.
«Такие меры позволят увеличить туристический поток в Россию, причем не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в малые города, которые благодаря чемпионату полюбились иностранным болельщикам. Как следствие, будет расти вклад в экономику регионов от пребывания туристов, а также эффективно использоваться наследие чемпионата», — сказал Дегтярев.
В это время МИД РФ готовится к высылке из страны иностранцев, которые пытались попасть на территорию западных стран через РФ во время чемпионата мира по футболу. Речь в основном идет о гражданах африканских стран.
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