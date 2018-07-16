Новые успехи поисковиков из Измайлова

Поисковики отряда «Застава св. Ильи Муромца» и специалисты лаборатории «Солдатский медальон» расшифровали записку солдата-воина Великой Отечественной войны.

Расшифровкой солдатского медальона, обнаруженного при останках погибшего в 1943 году солдата, занялись после возвращения с поисковых работ, которые проходили в июне в Смоленской области , ребята из отряда «Застава св. Ильи Муромца»

Вкладыш самодельного медальона, по словам поисковиков, серьезно пострадал, и пришлось приложить серьезные усилия, чтобы сложить пазл из остатков записки. В результате прочитать ее удалось только под инфро-красными лучами с применением других современных технологий. Погибшим солдатом оказался Федор Иванович Черный , проживавший в Краснодарском крае

Начинается теперь следующая фаза работы — поиск родных и близких воина, многочасовая деятельность в архивах. Но поисковиков это не смущает, они верят в успех своего труда, в то, что они найдут родственников героя, сложившего голову за наше мирное небо.