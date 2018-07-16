Фрагмент нового сериала Саши Барона Коэна «Who Is America?»

Вчера в США состоялась премьера нового шоу Саши Барона Коэна «Who is America?», сегодня первый эпизод покажут в Великобритании . По этому случаю телеканал Showtime опубликовал на своём YouTube-канале отрывок одного из эпизодов шоу. На видео Коэн занимается своим любимым делом — играет интервьюеров и интервьюируемых, на этот раз на каверзные вопросы отвечают крайне правый конспиролог доктор философских наук Билли Уэйн Руддик-младший, либеральный активист доктор Ниру Кейн-Н'Дегеокелло и эксперт по борьбе с терроризмом Эрран Морад.

По сюжету сериала Эрран Морад приезжает в США, чтобы узнать мнения американцев о проблеме контроля за оборотом оружия. В основном герой встречается с республиканцами, которые выступают против любых запретов и считают, что нельзя ограничивать право американцев владеть огнестрельным оружием.