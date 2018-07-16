Ещё
Фрагмент нового сериала Саши Барона Коэна «Who Is America?»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фрагмент нового сериала Саши Барона Коэна «Who Is America?» 

Ivi.ru 35 минут назад
Вчера в США состоялась премьера нового шоу Саши Барона Коэна «Who is America?», сегодня первый эпизод покажут в Великобритании. По этому случаю телеканал Showtime опубликовал на своём YouTube-канале отрывок одного из эпизодов шоу. На видео Коэн занимается своим любимым делом — играет интервьюеров и интервьюируемых, на этот раз на каверзные вопросы отвечают крайне правый конспиролог доктор философских наук Билли Уэйн Руддик-младший, либеральный активист доктор Ниру Кейн-Н'Дегеокелло и эксперт по борьбе с терроризмом Эрран Морад.
По сюжету сериала Эрран Морад приезжает в США, чтобы узнать мнения американцев о проблеме контроля за оборотом оружия. В основном герой встречается с республиканцами, которые выступают против любых запретов и считают, что нельзя ограничивать право американцев владеть огнестрельным оружием.
Ivi.ru: последние новости
Â«Ğ­Ğ¼Ğ¼Ğ¸-2018Â»: Ğ¾Ğ±ÑŠÑ�Ğ²Ğ»ĞµĞ½Ñ‹ Ğ½Ğ¾Ğ¼Ğ¸Ğ½Ğ°Ğ½Ñ‚Ñ‹ 70-Ğ¹ Ñ†ĞµÑ€ĞµĞ¼Ğ¾Ğ½Ğ¸Ğ¸ Кинопутешествие по Америке: 50 фильмов из 50 штатов Ğ‘ĞµÑ�Ğ¿Ğ»Ğ°Ñ‚Ğ½Ğ¾: 7 ĞºĞ»ĞµĞ²Ñ‹Ñ…, Ğ½Ğ¾ Ğ´Ğ¾Ñ�Ğ°Ğ´Ğ½Ğ¾ Ğ½ĞµĞ¿Ğ¾Ğ¿ÑƒĞ»Ñ�Ñ€Ğ½Ñ‹Ñ… Ğ¼ÑƒĞ»ÑŒÑ‚Ñ„Ğ¸Ğ»ÑŒĞ¼Ğ¾Ğ²
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»196
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу169
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Туринская плащаница оказалась подделкой329
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение