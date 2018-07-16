Бриллиантовую свадьбу встретила измайловская семья

Секретами семейной жизни и вспомнили, каким был район Измайлово в середине прошлого века, поделились Сергей Иванович и Любовь Семеновна Дьячковы в 60-летний юбилей со дня своей свадьбы.

Они познакомились в середине пятидесятых годов прошлого века, когда учились в школе рабочей молодежи. По словам Сергея Ивановича, ухаживал он за Любовью почти два года, после чего решил сделать предложение. «Когда предлагал руку и сердце я, конечно, волновался», — признается ветеран семейной жизни. — Люба покорила меня своей уравновешенностью, верностью и постоянством. Она была, как сейчас модно говорить «без каких-либо закидонов». И вот уже 60 лет мы вместе».

Молодожены после регистрации пошли гулять по центру Москвы , где они жили и учились. «Днем мы посетили Красную Площадь и Чистые пруды, а вечером отмечали свадьбу в узком кругу», — поделилась Любовь Семеновна.

Молодая пара через несколько лет переехала жить в район Измайлово. К этому времени у них уже родился сын. «В 1962 году Измайлово активно развивался, но напротив нашего дома была деревня Колошино и тут же пели петухи, ходили козы и коровы, повсюду были сады и луга», — вспоминает Любовь Ивановна. — Я полюбила Измайлово с первого дня, хотя и до свадьбы приезжала сюда купаться на Серебряно-Виноградный пруд. Этот район был и остается самым зеленым и с чистым воздухом. После проживания в центре мегаполиса это особенно ощущалось».

Сегодня семья Дьячковых, как и раньше любит гулять по Измайловскому лесопарку. Они воспитали уже четверых внуков, подрастают еще четверо правнуков, которые, также считают Измайлово одним из лучших районов Москвы.

Любовь Семеновну и Сергея Ивановича накануне бриллиантовой свадьбы поздравили в Совете ветеранов района. Председатель первичной организации №6 Юрий Грачев пожелал москвичам здоровья и счастья. А они в свою очередь раскрыли несколько секретов семейной жизни.

«Мы никогда не ругались, дружили и уважали и любили друг друга», — поделилась Любовь Семеновна. — А еще очень важно в этой жизни уметь терпеть. Любые неприятности рано или поздно закончатся».

Полностью согласен с женой и Сергей Иванович: «С двух сторон должно быть доверие, уравновешенность, умение прощать друг друга. Если поссорились, то надо себя сдерживать и прощать всегда другую сторону, а также радоваться жизни, радоваться всем совместным победам!».