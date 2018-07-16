«Билайн» и «Афиша» запустили сервис необычных прогулок

Санкт-Петербурге, Компания «ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн») совместно с изданием «Афиша» запустило сервис прогулок «Город по шагам», предлагающий 60 необычных идей, где и как провести свободное время в Москве Новосибирске , Ростове-на-Дону и Казани . Сервис доступен на всех платформах и устройствах по ссылке.

Венеции, Риме и «Город по шагам» — это интерактивный городской путеводитель. Тематика прогулок включает историю, архитектуру, искусство, музыку, экстремальные виды спорта и многое другое. Например, москвичам сервис поможет оказаться в Сингапуре Иерусалиме , не покидая столицы, или предложит пройти все московские бульвары, насчитать по пути семь театров и десяток памятников, посмотреть на город с пригорка и попасть в высотку на Котельнической набережной единственным доступным способом.

Жители Санкт-Петербурга смогут погрузиться в миры Кабакова, пообедать «Дома», зайти в необычную церковь, попробовать пару авторских коктейлей и посмотреть знаменитое «Лебединое озеро» или выпить кофе с видом на Михайловский замок, увидеть семь мостов из одной точки и провести вечер по соседству со стаей фламинго. Все маршруты составлены таким образом, чтобы во время прогулки у пользователей была возможность отдохнуть и перекусить.

Всем участникам проекта «Город по шагам» будет предложено также стать героями настоящих городских квестов. Пользователям предстоит отвечать на тематические вопросы, активно перемещаться по предложенным маршрутам и бороться за призы от организаторов: от фитнес-браслетов и билетов в кино до уникальных кроссовок лимитированной серии с авторским дизайном, который можно дополнить своими инициалами.

Новость

«На примере акции «Гиги за шаги» мы видим, что нашим абонентам нравится активный образ жизни и возможность получать дополнительный бесплатный трафик: с каждым днем участников становится все больше. Одна из основных задач сервиса «Город по шагам» — предложить пользователям настолько увлекательный контент, чтобы им стало по-настоящему интересно пройти каждый предложенный маршрут», — комментирует исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева

«Урбанистика и городская культура — это то, в чем мы особенно сильны. Поэтому проект «Город по шагам» — один из самых интересных и красивых спецпроектов «Афиши» этого года. Уверена, что данная инициатива вызовет неподдельный интерес у наших читателей», — отметила генеральный директор «Афиши» Варвара Мельникова.

Сервис «Город по шагам» будет действовать до 30 сентября 2018 года.

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