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Москвичи выберут новые темы для выставок в «Доме на Брестской»
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Москвичи выберут новые темы для выставок в «Доме на Брестской» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В градостроительном центре «Дом на Брестской» откроются две новые выставки — «Москва-река» и «Московские дворики», на какие темы сделать упор в рамках этих двух выставок, решат сами жители, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».
«В голосовании проекта «Активный гражданин» каждой экспозиции посвящен свой вопрос. В части о «Москве-реке» участникам предлагается выбрать наиболее приоритетные темы для обсуждения: реорганизация промзон, прилегающих к реке, освоение освободившихся территорий на берегах, благоустройство пляжей и рекреационных зон или строительство новых набережных; экологические, образовательные и социальные проекты, связанные с Москвой-рекой», — говорится в сообщении.
Во второй части голосования речь пойдет о серии круглых столов, которые состоятся в октябре этого года под общим названием «Московские дворики».
«К работе выставки «Московские дворики» будут привлечены ведущие архитектурные бюро и проектные институты. У каждого из них есть свое видение, как должны быть организованы и функционально насыщены столичные дворы, какую роль они должны выполнять в городской среде. Все вместе мы сформируем для столицы концепцию «Эффективного двора будущего». Кроме того, обсудим актуальные жилищно-коммунальные темы, волнующие каждого жителя столицы», — сказал директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
В голосовании по «Московским дворикам» активные граждане могут выбрать, видеотрансляцию какого обсуждения следует организовать на официальных страницах «Дома на Брестской» в социальных сетях. Среди вариантов ответов — выгул собак во дворах и общественных пространствах, покраска малых архитектурных форм и кронирование деревьев, ограничение въезда во дворы и организация парковок, освещение дворов и безопасность дворовых территорий.
По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, сотрудничество с проектом «Активный гражданин» с целью формирования максимально интересной для горожан выставочной программы «Дома на Брестской» уже не первый год доказывает высокую эффективность данной коммуникации.
Так, в апреле текущего года завершилось голосование по выбору нового мультимедийного слоя для интерактивной карты Москвы — самого большого напольного лайтбокса в Европе площадью 178 квадратных метров. Тогда свое мнение высказали около 200 тысяч человек, а самым популярным ответом стал вариант «Необычные объекты мегаполиса» (14,6% голосов). Уже этим летом дополнительный слой появился на карте — он включает в себя 50 уникальных городских объектов.
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