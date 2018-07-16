Ещё три банка аккредитовали ЖК «Новый Лесснер»

Ещё три банка присоединились к программе ипотечного кредитования первой очереди ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» — ВТБ , «Санкт-Петербург» и «Российский Капитал»

По условиям банка ВТБ ставка по кредиту составляет от 9,6% годовых. Ипотека выдается на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 15% стоимости квартиры. При покупке квартиры площадью 65 и более кв.м в рамках акции «Больше метров — меньше ставка» можно снизить ежемесячную ставку на 0,5%.

Банк «Санкт-Петербург» выдает ипотеку на срок до 25 лет при первоначальном взносе от 20% стоимости квартиры. Ставка по кредиту — от 10,5% годовых.

Банк «Российский Капитал» предлагает ипотеку под 8,75% годовых при первоначальном взносе от 50%, под 9% — при взносе от 20% стоимости квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Также в Банке дейсвтвует «Семейная ипотека с государствнной поддержкой» со льготной ставкой 6% годовых на период субсидирования.