Ещё
Ещё три банка аккредитовали ЖК «Новый Лесснер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ещё три банка аккредитовали ЖК «Новый Лесснер» 

АСН-Инфо 43 минуты назад
Фото: АСН-Инфо
Ещё три банка присоединились к программе ипотечного кредитования первой очереди ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» — ВТБ, «Санкт-Петербург» и «Российский Капитал».
По условиям банка ВТБ ставка по кредиту составляет от 9,6% годовых. Ипотека выдается на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 15% стоимости квартиры. При покупке квартиры площадью 65 и более кв.м в рамках акции «Больше метров — меньше ставка» можно снизить ежемесячную ставку на 0,5%.
Банк «Санкт-Петербург» выдает ипотеку на срок до 25 лет при первоначальном взносе от 20% стоимости квартиры. Ставка по кредиту — от 10,5% годовых.
Банк «Российский Капитал» предлагает ипотеку под 8,75% годовых при первоначальном взносе от 50%, под 9% — при взносе от 20% стоимости квартиры. Срок кредитования до 25 лет. Также в Банке дейсвтвует «Семейная ипотека с государствнной поддержкой» со льготной ставкой 6% годовых на период субсидирования.
Напомним, что на данный момент ипотеку в первой очереди ЖК «Новый Лесснер» можно взять в одном из шести банков, в числе которых также Сбербанк, Открытие, АК Барс.
АСН-Инфо: последние новости
Полтавченко: Петербург поднялся на 13 позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата В Смольном обсудили расширение сотрудничества с холдингом HAWLE Замдиректора Эрмитажа осудили за хищение 30 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»196
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина426
Путин опоздал на встречу к Трампу169
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Туринская плащаница оказалась подделкой329
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение