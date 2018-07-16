Разрядка: как США и СССР остановили холодную войну

Вот оно, фото, вошедшее в мировую историю. Черно-белое историческое документальное «полотно» под названием «разрядка». Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев в гостях у президента США Никсона в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Два лидера сверхдержав сидят на мягких пуфиках, расслаблены и дружелюбны, и говорят о конце холодной войны.

Это случилось летом 1973 года. Леонид Брежнев прилетел в гости к своему, ранее непримиримому американскому партнеру, чтобы по итогам визита сделать сенсационное заявление.

«И тогда, собственно, и подписываются важнейшие договоры: соглашение о предотвращении ядерной войны, о неприменении первыми ядерного оружия, о сокращении (мечта Брежнева) стратегических вооружений… И тогда же 24 июня 1973 года в Калифорнии Брежнев произносит свою историческую фразу: «холодная война закончена». Это были великие слова», — рассказал историк, доктор исторических наук Андрей Зубов

Невиданное событие. До Леонида Ильича в Штатах бывал лишь Никита Сергеич в 1960 году, с известной историей о том, как он покажет всем «кузькину мать» и похоронит Америку. Весь мир был на грани ядерного апокалипсиса. А в 1970-х гг. — совсем другое время. Быть может, столь теплого приема и не случилось бы, если бы визит Брежнева не был бы ответным. Ричард Никсон первым прилетел в Москву в мае 1972 года. Как потом скажут многие, это был «сильный жест сильного» и это означало признание СССР сверхдержавой, с которой придется считаться.

«Руководитель самой могущественной капиталистической державы в Москве. Уже сам этот факт свидетельство торжества политики мирного сосуществования государств с различным общественным строем», — говорили в то время по радио.

Именно тогда был подписан ключевой договор по противоракетной обороне ПРО, тогда появилась аббревиатура ОСВ-1 — ограничение стратегических вооружений.

«Отказ от гонки вооружений в области ПРО позволял обеспечить гарантию нанесения ответного удара и, соответственно, мешал другой стороне попытаться решить все вопросы внезапным ядерным ударом. То есть мир по итогам этой встречи отошел от границы ядерной войны», — отметил историк Борис Юлин

Таких шагов две огромных и сильных страны не делали навстречу друг другу никогда. Непонимания и конфронтации по очень многим вопросам оставались, но впервые были управляемы и понятны. И сближение вчерашних недругов было настолько ощутимым, что вышло за пределы планеты. Летом 1975 года знаменитый космический проект СССР и США стыковка нашего «Союза» и их «Аполлона» и легендарное рукопожатие в космосе.

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Все шло к добру до 2002 года, пока Америка под руководством Джорджа Буша-младшего не вышла из ПРО в одностороннем порядке. Российский президент Владимир Путин этот выход из договора назвал попыткой сломать стратегический паритет.

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