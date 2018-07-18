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В Индии на месте обрушения двух зданий работают спасатели
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В Индии на месте обрушения двух зданий работают спасатели 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Индии продолжается спасательная операция. На месте обрушения двух домов ищут выживших. Пока известно о троих погибших. В зданиях проживали 18 семей — это больше 50 человек. На месте работают около сотни спасателей, в том числе кинологи.
— Сначала я увидел, как обрушилась лишь небольшая часть здания, но буквально через несколько секунд здание полностью обвалилось. Был ужасный треск и мы все очень перепугались, — рассказал местный житель Сатьян Синха.
ЧП произошло ночью. Строящийся шестиэтажный дом, в котором находились рабочие, рухнул на соседнее жилое здание.
Причиной инцидента называют некачественные строительные материалы.
Ранее Пятый канал сообщал, как в центре Праги произошло обрушение части дома, который находится на реконструкции.
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