В Индии на месте обрушения двух зданий работают спасатели

Индии продолжается спасательная операция. На месте обрушения двух домов ищут выживших. Пока известно о троих погибших. В зданиях проживали 18 семей — это больше 50 человек. На месте работают около сотни спасателей, в том числе кинологи.

— Сначала я увидел, как обрушилась лишь небольшая часть здания, но буквально через несколько секунд здание полностью обвалилось. Был ужасный треск и мы все очень перепугались, — рассказал местный житель Сатьян Синха.

ЧП произошло ночью. Строящийся шестиэтажный дом, в котором находились рабочие, рухнул на соседнее жилое здание.

Причиной инцидента называют некачественные строительные материалы.