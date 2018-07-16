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Самые странные (и иногда пророческие) высказывания звезд о своей смерти
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Самые странные (и иногда пророческие) высказывания звезд о своей смерти 

SNCmedia.ru 44 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Тупак Шакур
Кажется, Тупак Шакур предчувствовал свою смерть еще задолго до ее наступления. В 2014 году, отвечая на вопрос журналиста о том, как он себя видит через 15 лет, рэпер ответил: «В лучшем случае, я буду просто лежать на кладбище. А в худшем — мое тело превратят в прах и выкурят друзья». Причем он даже знал, что умрет от огнестрельного ранения. Через два года Тупака убили.
Боб Марли
Близкие Боба Марли еще при его жизни утверждали, что у него были экстрасенсорные способности. Так, например, когда музыканту был 31 год, на него совершили покушение. Обсуждая случившееся с близкими, Боб заявил, что его время еще не пришло, и что он умрет только через пять лет. Пророчество сбылось: 36 лет Марли скончался от злокачественной меланомы.
Мики Уэлш
Гитарист группы Weezer о своей скорой гибели написал в Twitter. «Увидел во сне, что умру в Чикаго в выходные через две недели (от остановки сердца во сне). Надо написать завещание», — было сказано в сообщении. Смерть была на редкость пунктуальной и пришла ровно в назначенную дату.
Курт Кобейн
Курт Кобейн часто говорил о том, что история про «и жили они долго и счастливо» — не его случай. Музыкант был уверен, что умрет молодым, и ничто не помешало ему реализовать этот план. «Я потерял страсть, и запомни, лучше вспыхнуть и сгореть дотла, чем сохранить тепло и медленно догореть», — написал солист Nirvana в своей предсмертной записке.
Джими Хендрикс
Фанаты Джими Хендрикса уверены, что песня музыканта The Ballad of Jimi — не что иное, как предсказание. «Он еще многое попробовал бы, если бы знал, что скоро умрет… Теперь Джими ушел, но он не один, память о нем все еще жива… Пять лет, так он говорил. Он не ушел, он просто умер», — эти строки до сих пор вызывают мурашки у почитателей творчества музыканта. Страшно представить, но спустя пять лет после выхода лирической баллады он действительно умер.
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