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В Перми прошло выездное заседание Коллегии Росрезерва
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В Перми прошло выездное заседание Коллегии Росрезерва 

Федеральное агентство по государственным резервам 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство по государственным резервам
В Перми состоялось выездное заседание Коллегии Федерального агентства по государственным резервам. Мероприятие проходило под председательством руководителя Росрезерва Дмитрия Гогина. В работе заседания принимали участие начальники управлений центрального аппарата, руководители территориальных органов и подведомственных Росрезерву организаций.
Руководитель Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Виктор Плешаков представил Коллегии отчет о работе управления в 2017-2018 годах. Выполнение заданий государственного оборонного заказа и плановых показателей по формированию доходной части бюджета было обеспечено управлением в полном объеме, реконструкция и ремонт основных фондов проводились в соответствии с планом. Коллегия признала работу Управления по Приволжскому федеральному округу удовлетворительной.
Коллегия проанализирована ход формирования запасов, предназначенных для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Состав, объем и размещение материалов, оборудования и средств жизнеобеспечения, востребованных при чрезвычайных ситуациях, в 2017 году были актуализированы в соответствии с предложениями МЧС России. Многие товары вошли в номенклатуру государственного материального резерва впервые. Коллегия поручила НИИ проблем хранения Росрезерва разработать для таких товаров новые стандарты, определяющие условия хранения и методику контроля качества. Коллегия уделила особое внимание формированию запасов для чрезвычайных ситуаций на территории Крымского полуострова, где в 2017 году были введены в эксплуатацию новые складские мощности, предназначенные для хранения техники и строительных материалов.
Коллегия заслушала доклад о проведенной в 2017-2018 годах работе по противодействию коррупции и определила пути повышения эффективности профилактики коррупционных нарушений в системе государственного материального резерва.
Кроме того, на рассмотрение Коллегии был представлено сообщение о работе с обращениями граждан и организаций в системе государственного материального резерва. Было отмечено, что все обращения рассматриваются в определенные законодательством сроки и размещаются на информационном ресурсе «Сетевой справочный телефонный узел» (ССТУ.РФ).
Участники заседания Коллегии посетили расположенный в Перми холодильный комплекс Росрезерва.
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