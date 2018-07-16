В Перми прошло выездное заседание Коллегии Росрезерва

Руководитель Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу Виктор Плешаков представил Коллегии отчет о работе управления в 2017-2018 годах. Выполнение заданий государственного оборонного заказа и плановых показателей по формированию доходной части бюджета было обеспечено управлением в полном объеме, реконструкция и ремонт основных фондов проводились в соответствии с планом. Коллегия признала работу Управления по Приволжскому федеральному округу удовлетворительной.

Коллегия проанализирована ход формирования запасов, предназначенных для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Состав, объем и размещение материалов, оборудования и средств жизнеобеспечения, востребованных при чрезвычайных ситуациях, в 2017 году были актуализированы в соответствии с предложениями МЧС России . Многие товары вошли в номенклатуру государственного материального резерва впервые. Коллегия поручила НИИ проблем хранения Росрезерва разработать для таких товаров новые стандарты, определяющие условия хранения и методику контроля качества. Коллегия уделила особое внимание формированию запасов для чрезвычайных ситуаций на территории Крымского полуострова, где в 2017 году были введены в эксплуатацию новые складские мощности, предназначенные для хранения техники и строительных материалов.

Коллегия заслушала доклад о проведенной в 2017-2018 годах работе по противодействию коррупции и определила пути повышения эффективности профилактики коррупционных нарушений в системе государственного материального резерва.

Кроме того, на рассмотрение Коллегии был представлено сообщение о работе с обращениями граждан и организаций в системе государственного материального резерва. Было отмечено, что все обращения рассматриваются в определенные законодательством сроки и размещаются на информационном ресурсе «Сетевой справочный телефонный узел» (ССТУ.РФ).

Участники заседания Коллегии посетили расположенный в Перми холодильный комплекс Росрезерва.