Глава МИД Швеции ожидает, что Путин и Трамп обсудят вопросы разоружения

Российско-американский саммит пройдет в понедельник в Хельсинки

"Я решила не иметь каких-либо больших ожиданий. Понятно, что самым замечательным стало бы обсуждение, к примеру, вопросов разоружения и Сирии", — сказала Валльстрём, прибывшая в понедельник в Брюссель для встречи с коллегами из ЕС

Министр добавила, что договоренности между России и США необходимы не в последнюю очередь по вопросам сокращения стратегических наступательных вооружений и по ракетам средней и меньшей дальности.