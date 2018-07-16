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Глава МИД Швеции ожидает, что Путин и Трамп обсудят вопросы разоружения
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Глава МИД Швеции ожидает, что Путин и Трамп обсудят вопросы разоружения 

РИА Новости 56 минут назад
СТОКГОЛЬМ, 16 июл — РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём надеется, что лидеры России и США обсудят Сирию и вопросы разоружения, в том числе по стратегическому оружия и ракетам средней и малой дальности.
Российско-американский саммит пройдет в понедельник в Хельсинки.
"Я решила не иметь каких-либо больших ожиданий. Понятно, что самым замечательным стало бы обсуждение, к примеру, вопросов разоружения и Сирии", — сказала Валльстрём, прибывшая в понедельник в Брюссель для встречи с коллегами из ЕС.
Министр добавила, что договоренности между России и США необходимы не в последнюю очередь по вопросам сокращения стратегических наступательных вооружений и по ракетам средней и меньшей дальности.
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