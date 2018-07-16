В Омске до конца года обещают спроектировать новую газораспределительную станцию 

Для ГРС-29, призванной обеспечить голубым топливом часть Левобережья и четыре района Омской области, до сих пор не готов даже проект. Об этом стало известно сегодня, 16 июля, на селекторном совещании правительства Омской области. Омские министры и главы сельских районов обсудили темпы строительства и реконструкции объектов газо-, тепло— и водоснабжения.
— Крайне низкие темпы разработки и согласования пакетов документов снижают шансы районов на включение в региональные программы и получение средств областного бюджета на важные для сельских жителей проекты, — отметили на совещании.
Там прозвучала информация по многострадальной ГРС-29, которую обещают построить не первый год. Изначально заявлялось, что в 2017 году она уже заработает, по факту не готов даже проект. Региональной программой газификации Омской области планируется в этом году завершить проектирование, а к 2020 году построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске.
Интересно, что сроки появления газораспределительной станции периодически переносят, а жители Старого Кировска остаются без газа. Об этом недавно говорили депутаты горсовета Омска.
— Мы хотим, чтобы мэрия отстаивали приоритеты жителей, а у "Газпрома" могут быть свои приоритеты. Нам нужно исходить из потребностей муниципалитета, местных застройщиков. Вы говорите о синхронизации, но жителям Старого Кировска от этого легче не становится — они сидят без газа, — выступил неделю назад депутат Олег Афанасьев.
Депутат Владимир Казанин тогда напомнил, что Старый Кировск уже несколько лет назад могла газифицировать компания «Юза», если бы ей не мешали.
На сегодняшнем селекторном отметили, что в 2020 году также планируется построить четыре газопровода-отвода, пять газораспределительных станций и 14 межпоселковых газопроводов в Тюкалинском, Называевском, Большереченском районах за счет привлечения инвестиций «Газпрома». Объем инвестиций вместе с ГРС-29 должен составить около 3,3 млрд руб.