В Омске до конца года обещают спроектировать новую газораспределительную станцию

Для ГРС-29, призванной обеспечить голубым топливом часть Левобережья и четыре района Омской области , до сих пор не готов даже проект. Об этом стало известно сегодня, 16 июля, на селекторном совещании правительства Омской области. Омские министры и главы сельских районов обсудили темпы строительства и реконструкции объектов газо-, тепло— и водоснабжения.

— Крайне низкие темпы разработки и согласования пакетов документов снижают шансы районов на включение в региональные программы и получение средств областного бюджета на важные для сельских жителей проекты, — отметили на совещании.

Там прозвучала информация по многострадальной ГРС-29, которую обещают построить не первый год. Изначально заявлялось, что в 2017 году она уже заработает, по факту не готов даже проект. Региональной программой газификации Омской области планируется в этом году завершить проектирование, а к 2020 году построить газопровод-отвод и ГРС-29 в Омске

Интересно, что сроки появления газораспределительной станции периодически переносят, а жители Старого Кировска остаются без газа. Об этом недавно говорили депутаты горсовета Омска.

— Мы хотим, чтобы мэрия отстаивали приоритеты жителей, а у "Газпрома" могут быть свои приоритеты. Нам нужно исходить из потребностей муниципалитета, местных застройщиков. Вы говорите о синхронизации, но жителям Старого Кировска от этого легче не становится — они сидят без газа, — выступил неделю назад депутат Олег Афанасьев

Депутат Владимир Казанин тогда напомнил, что Старый Кировск уже несколько лет назад могла газифицировать компания «Юза», если бы ей не мешали.