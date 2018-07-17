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После примирения в столице Эфиопии открылось посольство Эритреи
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После примирения в столице Эфиопии открылось посольство Эритреи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Примирение Эфиопии и Эритреи продолжается. Декларация о мире и дружбе была подписана неделю назад, и за это время стороны договорились о полноценном налаживании сотрудничества. В столице Эфиопии Аддис-Абебе торжественно открылось посольство Эритреи, закрытое еще в 1998 году. Президент Эритреи Исаийяс Афверки специально приехал в Аддис-Абебу, чтобы вместе с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом поднять флаг над посольством. А Лемма Мегерсса, лидер Ороми — самого большого этноса в Эфиопии, подарил эфиопскому президенту коня, щит и копье.
Предполагается, что установление добрососедских отношений повлечет за собой развитие экономических связей и совместную работу в плане обеспечения безопасности.
Напомним, премьер-министр Эфиопии неделей ранее посетил столицу Эритреи Асмэру. Там во время его визита и была подписана историческая декларация о мире и дружбе.
Отношения между Эфиопией и Эритреей оставались напряженными на протяжении последней четверти века. В 1993 году Эритрея на всеобщем референдуме приняла решение выйти из Федерации Эфиопии и Эритреи, что привело к затяжному эфиопско-эритрейскому конфликту в 1998-2000 годах, а также — к последующим стычкам.
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