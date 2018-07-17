После примирения в столице Эфиопии открылось посольство Эритреи

Примирение Эфиопии и Эритреи продолжается. Декларация о мире и дружбе была подписана неделю назад, и за это время стороны договорились о полноценном налаживании сотрудничества. В столице Эфиопии Аддис-Абебе торжественно открылось посольство Эритреи, закрытое еще в 1998 году. Президент Эритреи Исаийяс Афверки специально приехал в Аддис-Абебу, чтобы вместе с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом поднять флаг над посольством. А Лемма Мегерсса, лидер Ороми — самого большого этноса в Эфиопии, подарил эфиопскому президенту коня, щит и копье.

Предполагается, что установление добрососедских отношений повлечет за собой развитие экономических связей и совместную работу в плане обеспечения безопасности.

Напомним, премьер-министр Эфиопии неделей ранее посетил столицу Эритреи Асмэру. Там во время его визита и была подписана историческая декларация о мире и дружбе.