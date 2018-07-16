КС обязал государство возмещать расходы аэропортов на полеты силовиков

Как следует из материалов дела, в КС обратились представители аэропорта Екатеринбурга Кольцово и Международного аэропорта Нижний Новгород. В жалобе они указали, что в 2016 году Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований к РФ в лице министерства финансов о взыскании убытков в размере стоимости оказанных в 2014 году услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством от платы за эти услуги. Убытки Кольцово оцениваются в 35 миллионов рублей, Нижнего Новгорода — около 20 миллионов.

Решения по делу аэропорта Кольцово и Международного аэропорта Нижний Новгород пересмотрят

Как полагают заявители, таким образом, становится возможным уклонение государства от исполнения взятых на себя обязательств, перекладывая несение публичных расходов на коммерческую организацию. Тем самым оказывается нарушено право частной собственности и конституционный принцип равенства перед законом и судом.

министерства обороны, Изучив обстоятельства дела, КС согласился с доводами истцов. Судьи отметили, что воздушный транспорт обеспечивает не только единство экономического пространства, но и стратегические интересы РФ, а потому имеет повышенную значимость для общества и государства. Важная миссия, возложенная на суда МЧС ФСБ , освобождает их от платы за пользование воздушным пространством. Однако обязав коммерческие организации обеспечивать их полеты, государство должно следить, чтобы это не приводило к ограничению свободы предпринимательской деятельности.

— С учетом публичного интереса, лежащего в основе оказания данных услуг пользователям воздушного пространства, освобожденным в соответствии с законодательством от взимания платы, не исключается установление специального порядка их оплаты, — указал КС. — Однако, во всяком случае, коммерческим организациям должны быть возмещены понесенные ими расходы.

Между тем сейчас эти расходы компенсируются только при условии, когда в бюджете заложено достаточно средств, а субсидии представляются в порядке очередности. Соответственно, кому-то может просто не хватить денег, если лимиты будут исчерпаны.