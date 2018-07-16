В Индии начали привлекать буддийских туристов

Министерство туризма Индии поставило целью привлечь 490 миллионов буддийский путешественников со всего мира.

Главным условием увеличения числа туристов является усовершенствование инфраструктуры, в том числе повышение качества дорог и налаживание воздушного сообщения.

По словам высокопоставленных чиновников, в то время как с одной стороны Министерство рассматривает возможность открытия новых пунктов въезда в Индию через Сикким и Аруначал, с другой — Министерство гражданской авиации уже завершило переговоры с Вьетнамом о решении о запуске VietJet между Ханоем Нью-Дели с октября этого года.

Министр туризма Рашми Верма отметил, что «большое количество туристов-буддистов из Мьянмы Камбоджи и Вьетнама хотят посетить Индию, но не могут из-за ограничений или плохого сообщения. В результате мы решили принять меры для улучшения ситуации.»

Индия является привлекательным направления для путешественников, исповедующих буддизм, так именно здесь родился Сиддхартха Гаутама, основатель учения.