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Россия прощается с ЧМ-2018: финальные гуляния в центре Москвы 15 июля
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Россия прощается с ЧМ-2018: финальные гуляния в центре Москвы 15 июля 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Последний матч ЧМ-2018 прошел в Москве 15 июля. Гуляния болельщиков и гостеприимных хозяев — в репортаже Sobesednik.ru.
* * * Фото: Андрей Струнин // «Собеседник»
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