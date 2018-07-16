В Совфеде рассказали об итогах ЧМ-2018

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН рассказал об итогах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Самое главное — доброжелательность наших болельщиков ко всем без исключения участникам. Никаких сведений счётов. Гостеприимность нашей страны была проявлена в полном объёме. Более того, вчера наш президент разрешил тем, кто имеет паспорт болельщика, до конца года многократно посещать Россию », — заявил сенатор.

Дональда Трампа в Хельсинки. По его словам, представители власти западных стран могут не прислушиваться к мнению болельщиков, но они точно прислушаются к результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США

Как отметил Джабаров, от итогов этой встречи во многом будет зависеть дальнейшее развитие отношений России с данными странами.

Ранее главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказал мнение об организации ЧМ-2018.