Ещё
В Совфеде рассказали об итогах ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США

В Совфеде рассказали об итогах ЧМ-2018 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН рассказал об итогах чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Самое главное — доброжелательность наших болельщиков ко всем без исключения участникам. Никаких сведений счётов. Гостеприимность нашей страны была проявлена в полном объёме. Более того, вчера наш президент разрешил тем, кто имеет паспорт болельщика, до конца года многократно посещать Россию», — заявил сенатор.
По его словам, представители власти западных стран могут не прислушиваться к мнению болельщиков, но они точно прислушаются к результатам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.
Как отметил Джабаров, от итогов этой встречи во многом будет зависеть дальнейшее развитие отношений России с данными странами.
Ранее главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказал мнение об организации ЧМ-2018.
Также «Реальное время» сообщало, что Казань во время ЧМ-2018 посетили 300 тыс. туристов.
RT на русском: последние новости
Стадион ЧМ-2018 в Волгограде не пострадал в результате ливня RT побывал в «Зарядье» перед стартом Московского урбанистического форума Один пострадавший при взрыве на предприятии в ХМАО скончался в больнице
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парализованный Крым и другие события дня25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США79
В России оценили неожиданное решение Франции128
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение