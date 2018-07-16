«По высшему футбольному закону»: Как Калининград с «Мумий Троллем» провожал ЧМ-18 

Несмотря на то, что Россия выбыла из гонки после четвертьфинала ЧМ-18, праздновать хотелось всем: больше месяца в городе царила особенная атмосфера, и многие, вспоминая её, пустили слезу на концерте «Мумий Тролля» и во время фейерверка., Это было весело, насыщенно и трогательно, и нам кажется, что областной министр туризма и культуры Андрей Ермак в своём «Фейсбуке» отлично описал это ощущение праздника:
«Давал себе обещание не писать во время чемпионата о чемпионате, думал потом выдам пост о впечатлениях, когда всё закончится… ну, вот и всё… лучший чемпионат мира по футболу в истории закончился, и оказалось, что я вообще, не могу передать свои эмоции словами. Это было действительно великое событие и время в нашей жизни! Я осознанно смотрю (не пропустил ни одного) чемпионаты мира по футболу с 1986 года и могу уверенно сказать, наш чемпионат был самый интересный и непредсказуемый с точки зрения результатов матчей и духа футбола. И чемпионом заслуженно стали те, кто из звезд смог сделать команду, а не просто великий игрок и его окружение, как это бывало ранее. По высшему футбольному закону это был самый открытый и яркий чемпионат! Было классно находиться внутри этого события и быть его частью, подсказывать что-то болельщикам в городе, рассказывать школьным друзьям, которые наконец-то приехали ко мне в гости, о нашей области и видеть их восхищение, успокаивать плачущего сына на трибуне, который болел за сербов… К счастью, это невозможно будет повторить, это можно только запомнить и передать еще много раз в своих воспоминаниях»., , Вытерев слёзы счастья, мы подобрали неочевидные факты о ЧМ-18 в Калининграде. Читайте их и разглядывайте последние моменты на фанзоне ФИФА., И напоследок вспомнить всё: чем сопровождались все матчи на арене «Калининград»., Фото: Артём Килькин