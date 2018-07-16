Калининградские альпинисты рассказали о закладке «капсулы времени» в шпиль Кафедрального собора 24 года назад

Памятная капсула, упавшая с крыши Кафедрального собора 7 июля, была прикручена к шпилю толстой проволокой. Об этом «Клопс» рассказал промышленный альпинист Сергей Чернов

Чернов был тем, кто непосредственно установил капсулу под шпилем флюгера. По его словам, с зарубежной традицией оставлять подобные послания альпинисты столкнулись во время ремонтных и реставрационных работ на крышах немецких кирх. В небольшой шарообразный контейнер на шпиле закладывались газеты тех лет, несколько банкнот, а также своеобразные письма к потомкам, в которых рассказывалось, кем и когда была построена или отремонтирована церковь. Иногда такие письма в будущее содержали важную, по мнению закладывавших капсулу, для потомков информацию. Например, цены на овёс и горох.

Изначально альпинисты просили проектировщиков предусмотреть шарообразный контейнер в шпиле флюгера, чтобы можно было оставить там письмо. Но просьбу не выполнили. Поэтому альпинисты примотали капсулу времени к шпилю толстой проволокой, которая удерживала предмет 24 года. По версии сотрудников музея Кафедрального собора, капсулу столкнул с крыши пролетавший сокол.

Другой промышленный альпинист, участвовавший в закладке, Валерий Костромин, рассказал, что купол для Кафедрального собора изготовили на Светловском судоремонтном заводе. Перед установкой сложную конструкцию собрали в цехах. Убедившись, что все составные части подходят друг к другу, её снова разобрали и доставили на остров Канта. Детали свода на крышу поднимали военными вертолётами. Многотонную конструкцию устанавливали и закрепляли Валерий Костромин, Сергей Чернов, Дмитрий Серенков и Игорь Алексеев

"Были свои сложности, — рассказал «Клопс» Костромин. — Вертолёт гнал под себя потоки воздуха, и металлические блоки конструкции сильно раскачивались. Конечно, для монтажа конструкции выбрали наиболее спокойный по метеопоказателям день, но наверху всегда есть ветер. Так что неприятности при установке были".

Ветер раскачивал подвешенные к вертолётам детали, весившие несколько тонн. Альпинистам, сидевшим на стене собора, надо было удержать их, после чего подогнать и закрепить так, как была собрана конструкция в цехах Светловского судоремонтного завода.