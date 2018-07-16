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СК начал проверять «Натали турс»
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СК начал проверять «Натали турс» 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Следком России начал проверку компании «Натали турс», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
По ее словам, на прошлой неделе в пятницу 13 июля в офисе компании были следователи. Изъята часть документации. Официальных комментариев по данному вопросу нет. Ирина Тюрина отметила, что в компании осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Оставшиеся менеджеры находятся в поиске работы.
Добавим, что «Натали турс» — старейшая компания в туриндустрии. 4 июля руководство компании объявило об аннулировании всех оплаченных туров из-за финансовых трудностей.
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