СК начал проверять «Натали турс»

По ее словам, на прошлой неделе в пятницу 13 июля в офисе компании были следователи. Изъята часть документации. Официальных комментариев по данному вопросу нет. Ирина Тюрина отметила, что в компании осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Оставшиеся менеджеры находятся в поиске работы.

Добавим, что «Натали турс» — старейшая компания в туриндустрии. 4 июля руководство компании объявило об аннулировании всех оплаченных туров из-за финансовых трудностей.

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