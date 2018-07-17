В Екатеринбурге рой пчел атаковал автомобиль, занявший парковку для инвалидов

Необычный инцидент произошел в аэропорту Кольцово Екатеринбурге . Рой пчел атаковал автомобиль Toyota Camry, занявший парковку для инвалидов. Пчелы за минуту обосновались на крыше и задних дверцах машины. Очевидцы рассказали, что насекомые налетели на автомобиль внезапно, и с каждой секундой их становилось все больше. Однако, стоящие по правилам автомобили, они не тронули.

Как сообщает ВладТайм, очевидцы инцидента предполагают, что насекомые решили «наказать» водителя Toyota Camry за то, что он занял место для парковки инвалидов.

Ранее «СП» писала, что жители Архаринского района Амурской области жалуются, что после обработки соевых полей химикатами начали гибнуть насекомые и растения. Амурчанка сообщила, что жители региона опасаются за экологическую ситуацию, так как поля вплотную подходят к реке Бурее.

Новости по теме: Ученые заявили, что от рака спасет пчелиный яд