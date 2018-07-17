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В Сургуте отмечен всплеск попыток свести счеты с жизнью
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В Сургуте отмечен всплеск попыток свести счеты с жизнью 

АиФ Югра 40 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа и остался жив. По сообщениям пользователей соцсетей, он несколько часов простоял на подоконнике, требуя привести к нему прокурора и руководство городского УМВД, чтобы рассказать им о торговле наркотиками в Сургуте.
Как отмечают очевидцы, он и сам находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Экстремалу удалось выжить благодаря батуту, который растянули полицейские. Без сознания, с тяжелыми травмами его перекладывают на носилки и передают в руки медиков.
Сейчас мужчина в реанимации. Как выяснилось, пострадавший был под действием наркотиков.
Это уже третий случай за прошедшие дни. В минувший четверг 12 июля в Сургуте в районе Комсомольского проспекта молодой сургутянин собирался выпрыгнуть из окна. На место отправили психолога, переговоры продолжались около часа. Внизу дежурили пожарные и полиция. В конце концов, молодой человек поддался на уговоры. Спустя два дня молодая сургутянка после употребления алкоголя, как уверяют знакомые, выпрыгнула из кона многоэтажки. Она погибла на месте.
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