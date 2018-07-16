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Батальон восстановленных советских БТР-60 замечен в Ливии
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Батальон восстановленных советских БТР-60 замечен в Ливии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Если попробовать сосчитать общее количество этих машин по появившимся в Сети фотографиям, то получится более трех десятков. Необходимо отметить, что уже давно эти боевые машины, произведенные в СССР, не показывались в таких больших количествах в одном месте.
Бронетранспортер весит 10,3 тонны. На него установлены два бензиновых двигателя общей мощностью 180 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 80 км/ч. Он может преодолевать водные преграды вплавь, но в данном регионе амфибийные возможности практически не востребованы. Запас хода — 500 км.
В небольшой башенке находятся крупнокалиберный пулемет КПВТ (14,5-мм) и спаренный с ним обычный ПКТ (калибра 7,62 мм). БТР способен перевозить 10 человек.
Четырехосные БТР-60ПБ долгое время составляли основу мотострелковых войск Советской Армии, ряда стран Варшавского договора и дружественных Советскому Союзу государств. В Ливию эти бронетраспортеры стали поставляться в 70-е годы. Они принимали участие во всех вооруженных конфликтах, в которые была вовлечена Джамахирия. В том числе в событиях 2011 года.
К началу гражданской войны небольшая часть шестидесятых при участии иностранных специалистов была модернизирована. На них установили дизельные двигатели, на башне появились дымовые гранатометы, а в бортах прорезали двери для посадки и высадки десанта. Однако, по некоторым данным, почти все эти доработанные машины были уничтожены. Поэтому подчиненным фельдмаршала Хафтара приходится эксплуатировать технику базовой комплектации.
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