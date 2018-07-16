Соколов и Пегов сняли свои кандидатуры с выборов главы Федерации бобслея России

«Нам как кандидатам стало известно, что на конференции был определён порядок голосования, в которых не были учтены права физических лиц и членов региональных федераций. В связи с этим были поданы от них заявления в президиум с просьбой устранить нарушения, они до сих пор не устранены. Региональные отделения не созданы. Мы не хотим участвовать в этих выборах, которые проводятся с нарушениями. Любой человек чьи права были нарушены, может отменить результаты этих выборов. Я призываю делегатов не участвовать в этих выборах. Мы снимаем свои кандидатуры с этих выборов», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.