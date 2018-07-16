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Авиастроители начинают борьбу за заказы на авиасалоне «Фарнборо»
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Авиастроители начинают борьбу за заказы на авиасалоне «Фарнборо» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Аэрокосмические корпорации Airbus и Boeing начнут борьбу за заказы стоимостью в десятки миллиардов долларов на авиасалоне «Фарнборо» в понедельник, сообщает Reuters.
Фото: EPA/ANDY RAIN
Между конкурентами может развернуться напряженная борьба за продажи на рынке 100-150-местных самолетов, где Airbus и Boeing создали новые альянсы.
Некоторые аналитики предупреждают, что темпы заказов могут замедлиться после восьмилетнего бума. Однако есть признаки оживленной активности, поскольку в воскресенье переговорщики толпились в лондонских отелях, говорят наблюдатели.
Ожидается, что эта неделя подтвердит спрос на узкофюзеляжные самолеты со стороны авиакомпаний, таких как мексиканская VivaAerobus, которая намерена купить около 40 Airbus, или лизинговых компаний, таких как Goshawk и Jackson Square, которые заинтересовались самолетами в категории Boeing 737 MAX. Основные лизинговые компании Air Lease и Avolon также находятся в городе.
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Но и у Airbus, и у Boeing есть сложности с увеличением заказов на некоторые из их широкофюзеляжных самолетов из-за недавнего замедления в этой части рынка. Одним исключением является Boeing 787 после многолетних усилий по прекращению задержек и перерасхода средств.
Airbus может обеспечить заказ для нового клиента A350 на Тайване, а Boeing будет стремиться активизировать продажи самолетов семейства 777.
Как сообщали «Вести. Экономика», европейский производитель работает над крупными соглашениями с двумя азиатскими перевозчиками: AirAsia и StarLux Airlines. По итогам переговоров могут быть заключены сделки в общей сложности на $29 млрд
Авиасалон «Фарнборо», который пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля, — крупнейшее событие в отрасли в этом году.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тем временем будет пытаться заверить представителей отрасли, что ее план Brexit не нарушит их цепочки поставок.
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