300 тонн — только начало. В «Уралэлектромеди» стартовало производство собственных металлоконструкций

Накануне состоялось открытие первой очереди производства стальных конструкций (ПСК) в «Уралэлектромеди» , являющейся предприятием металлургического комплекса УГМК . Новый цех будет производить более 6 тысяч тонн конструкций в год. Такая производительность позволит вывести «Уралэлектромедь» в лидеры производителей металлоконструкций на Урале.

На данный момент ПСК уже выпустило 300 тонн продукта по заказу ведущих производств Свердловской области : Среднеуральского медеплавильного завода, филиала «Производство полиметаллов», а также для самого УГМК.

«Организацией этого производства мы занялись несколько лет назад. Это, конечно, очень сложный участок. Для его создания решено много организационных вопросов, и сегодня мы даем вторую жизнь производственным площадям, которые ранее были не задействованы», — отметил в своем выступлении Владимир Колотушкин.

Действительно, ПСК размещен в бывшем цехе по производству медной фольги. Некогда пустовавший цех теперь снова ожил: в нем установили новейшее оборудование, пригласили профессионалов в своем деле — всего 180 человек.

Теперь «Уралэлектромедь» способна предоставить полный цикл услуг от изготовления металлических изделий любой сложности до их финишной обработки — окрашивания или горячего цинкования. В проект инвестировано более 500 млн рублей.

«Производство стальных конструкций выпустило первую продукцию. И мы видим, что перед нами профессионалы. Вы — молодцы, у вас здорово получается. Ваша продукция востребована предприятиями УГМК, без нее нам не обойтись», — поздравил работников директор УГМК Андрей Козицын.

Также отметим, что к концу этого года планируется открыть и второй блок производства, и тогда объем выпуска металлоконструкций увеличится до 8 тысяч тонн продукта.

Фото: пресс-служба УГМК