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300 тонн — только начало. В «Уралэлектромеди» стартовало производство собственных металлоконструкций
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300 тонн — только начало. В «Уралэлектромеди» стартовало производство собственных металлоконструкций 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне состоялось открытие первой очереди производства стальных конструкций (ПСК) в «Уралэлектромеди», являющейся предприятием металлургического комплекса УГМК. Новый цех будет производить более 6 тысяч тонн конструкций в год. Такая производительность позволит вывести «Уралэлектромедь» в лидеры производителей металлоконструкций на Урале.
На данный момент ПСК уже выпустило 300 тонн продукта по заказу ведущих производств Свердловской области: Среднеуральского медеплавильного завода, филиала «Производство полиметаллов», а также для самого УГМК.
На открытии производства присутствовали генеральный директор УГМК Андрей Козицын, директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин, глава Верхней Пышмы Александр Романов.
«Организацией этого производства мы занялись несколько лет назад. Это, конечно, очень сложный участок. Для его создания решено много организационных вопросов, и сегодня мы даем вторую жизнь производственным площадям, которые ранее были не задействованы», — отметил в своем выступлении Владимир Колотушкин.
Действительно, ПСК размещен в бывшем цехе по производству медной фольги. Некогда пустовавший цех теперь снова ожил: в нем установили новейшее оборудование, пригласили профессионалов в своем деле — всего 180 человек.
Теперь «Уралэлектромедь» способна предоставить полный цикл услуг от изготовления металлических изделий любой сложности до их финишной обработки — окрашивания или горячего цинкования. В проект инвестировано более 500 млн рублей.
«Производство стальных конструкций выпустило первую продукцию. И мы видим, что перед нами профессионалы. Вы — молодцы, у вас здорово получается. Ваша продукция востребована предприятиями УГМК, без нее нам не обойтись», — поздравил работников директор УГМК Андрей Козицын.
Также отметим, что к концу этого года планируется открыть и второй блок производства, и тогда объем выпуска металлоконструкций увеличится до 8 тысяч тонн продукта.
Фото: пресс-служба УГМК
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