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Больше 400 человек хотят учиться в Вологодском машиностроительном техникуме
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Больше 400 человек хотят учиться в Вологодском машиностроительном техникуме 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Три человека на одно место претендуют на поступление в машиностроительный техникум ВоГУ. На сегодняшний день абитуриенты подали уже больше 400 заявлений. Всего же на первый курс в этом году зачислят 120 человек по семи специальностям.
Техникум уже много лет пользуется спросом среди выпускников школ. Здесь большой выбор профессий, в том числе входящих в топ-50 востребованных в России. Выпускники ссуза получают работу на крупнейших предприятиях региона: ВОМЗ, ВПЗ, Мезон, ВЗСП, Вологодский вагоноремонтный завод, Логасофт, ЮК-Авто, Автостандарт и других.
Напомним, что продолжается набор и в ВоГУ. Более 5 тыс. заявлений подали абитуриенты.
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