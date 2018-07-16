Больше 400 человек хотят учиться в Вологодском машиностроительном техникуме

Три человека на одно место претендуют на поступление в машиностроительный техникум ВоГУ. На сегодняшний день абитуриенты подали уже больше 400 заявлений. Всего же на первый курс в этом году зачислят 120 человек по семи специальностям.

Техникум уже много лет пользуется спросом среди выпускников школ. Здесь большой выбор профессий, в том числе входящих в топ-50 востребованных в России . Выпускники ссуза получают работу на крупнейших предприятиях региона: ВОМЗ, ВПЗ, Мезон, ВЗСП, Вологодский вагоноремонтный завод, Логасофт, ЮК-Авто, Автостандарт и других.

Напомним, что продолжается набор и в ВоГУ. Более 5 тыс. заявлений подали абитуриенты.