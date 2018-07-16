Жителей 63 региона призывают внести свои предложения в «Стратегию лидерства» 

В Самарской области стартует работа над общей стратегией развития региона. Это документ, который определяет, как будет развиваться субъект в ближайшие несколько лет, на что будут направлены основные усилия власти. Отличительная черта стратегии в том, что она будет формироваться с учетом мнения жителей области, в тесном сотрудничестве с ними. Запущен специальный сайт, где самарцы могут внести свои предложения. «Сегодня — время больших задач и больших решений. От них зависит благополучие каждого человека, каждой семьи. Самарская область всегда была в числе лидеров регионального развития. И сегодня мы должны вернуть региону лидерские позиции в Поволжье, да и во всей России. Вместе мы сможем!» — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров. Стратегический пакет состоит из нескольких направлений: — «Новое качество жизни» — проект благоустройства всех муниципальных образований с населением более 1 тыс. человек; — «Сбережение народа» — определяет шаги по повышению качества региональной медицины; — «Кадровая стратегия — достояние региона» — проект по созданию и развитию управленческого кадрового резерва всех уровней. Также в списке основных направлений значатся: «Экономический прорыв, цифровая экономика», «Малые города — большие возможности», «Новая жизнь села», «Лучшее — детям». Самарцы могут внести свои предложения по любой из тем. Все направления будут обсуждаться на отдельных профилированных стратегических сессиях с участием экспертов и жителей губернии, чьи предложения оказались наиболее интересными и конструктивными. Впоследствии авторы смогут войти и в общественный совет. Форум по обсуждению общей стратегии развития региона состоится 4 сентября в «МТЛ Арене».
Фото: 63lider.ru