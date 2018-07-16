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Евростат: греки расходуют на жильё около 40% дохода
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Евростат: греки расходуют на жильё около 40% дохода 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Четверо из десяти жителей Греции вынуждены расходовать на содержание жилья как минимум 40 процентов получаемого дохода, свидетельствует недавнее исследование европейского статистического агентства (Евростат).
Коммунальные платежи, среди которых, например, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора, плюс различные налоговые отчисления, а также выплаты банку в случае ипотеки — вот и набегает вполне приличная сумма. В итоге 39,6% жителей Греции (данные за 2017 г.) тратят на содержание жилища существенную часть своего дохода, свидетельствует исследование Евростата. Это в четыре раза больше, чем в среднем в ЕС (11,1%).
За последние годы затраты жителей Эллады на дом или квартиру по соотношению к зарплате существенно не изменились. Так, в 2014 г. более 40% своего дохода на содержание жилья тратили 44,9% граждан Греции, в 2015 г. — 45,5%, а в 2016 г. — 40,5%. Среди факторов, усиливающих бремя расходов греческих домохозяйств, — налог на имущество и другие налоговые отчисления. Средняя же ежемесячная зарплата в Греции составляет порядка 1 тыс. евро.
Вслед за Грецией в этом своеобразном рейтинге стран ЕС следует Болгария — в 2016 г. существенную часть своего дохода на жилье тратило 20,7% жителей страны. Замыкает тройку Германия (15,8% населения). Примечательно, что в 2010 г. соответствующий показатель Греции не так существенно отличался от среднеевропейского. Тогда на содержание квартиры или дома более 40% получаемого дохода тратили лишь 18,1% греков, в то время как в среднем по ЕС — 10,8%. Ухудшение ситуации произошло на фоне экономического кризиса в Греции.
С 2010 г. Эллада получает макрофинансовую помощь от международных кредиторов в обмен на жёсткие меры экономии. Третья и последняя программа внешнего финансового содействия завершается в августе текущего года, после чего Греция должна вернуться на рынки заимствования капитала.
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