Работа над «Миньонами 2» уже началась

Работа над мультфильмом «Миньоны 2» уже началась, об этом проговорился режиссер мультика Кайл Балда . Работа над сиквелом будет длиться два года, что является довольно небольшим сроком для анимационной ленты (да, некоторые студии делают мультфильмы намного дольше).

Балда признался, что у него на руках уже есть готовый сценарий и несколько макетов. Работа будет идти в Париже, где сейчас и находится режиссер. По его словам, подготовка мультфильма похожа на разгадывание головоломки с кучей движущихся элементов, которые надо оживить.

О чем будет вторая часть «Миньонов», пока держится в секрете. Так что мы можем только гадать, в какое время занесет наших желтых любителей бананов. Может это будет уже приключение под руководством Грю? А может мы снова отправимся в прошлое и ознакомимся с еще одним злодеем? Все возможно.

Мультфильм «Миньоны 2» должен выйти в российский прокат 2 июля 2020-го года.

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