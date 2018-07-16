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Работа над «Миньонами 2» уже началась
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Работа над «Миньонами 2» уже началась 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Работа над мультфильмом «Миньоны 2» уже началась, об этом проговорился режиссер мультика Кайл Балда. Работа над сиквелом будет длиться два года, что является довольно небольшим сроком для анимационной ленты (да, некоторые студии делают мультфильмы намного дольше).
Балда признался, что у него на руках уже есть готовый сценарий и несколько макетов. Работа будет идти в Париже, где сейчас и находится режиссер. По его словам, подготовка мультфильма похожа на разгадывание головоломки с кучей движущихся элементов, которые надо оживить.
О чем будет вторая часть «Миньонов», пока держится в секрете. Так что мы можем только гадать, в какое время занесет наших желтых любителей бананов. Может это будет уже приключение под руководством Грю? А может мы снова отправимся в прошлое и ознакомимся с еще одним злодеем? Все возможно.
Мультфильм «Миньоны 2» должен выйти в российский прокат 2 июля 2020-го года.
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