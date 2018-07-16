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Москвичей угостят гигантским чак-чаком
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Москвичей угостят гигантским чак-чаком 

Мослента 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Гигантский чак-чак весом 2018 килограммов смогут попробовать гости фестиваля «Сабантуй» в Коломенском. Об этом сообщается на сайте департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
В этом году московский «Сабантуй» будет проводиться в юбилейный, 30-й раз. На территории фестиваля оборудуют шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. На них пройдут выступления народных и эстрадных артистов, бизнес-тренеров, игры и национальные татаро-башкирские развлечения. На сцене «Антарктида» расположится ледовый каток с анимационной программой и мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея.
Гости фестиваля попробуют уличную еду народов мира, увидят барабанное шоу, посетят татарскую и башкирскую деревни, а также восточную ярмарку. Кроме того, все желающие смогут принять участие в бесплатной лотерее. Главными призами в ней станут автомобиль, неделя отдыха в Ялте на роскошной вилле и сертификаты на прохождение обучения в бизнес-школе.
Дополнительную информацию о фестивале можно найти на его сайте.
Сабантуй — ежегодный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие широко отмечают в 158 городах мира.
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