Ещё
Выборы Томска пройдут без КОИБов и видеонаблюдения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы Томска пройдут без КОИБов и видеонаблюдения 

sibnovosti.ru 49 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
На выборах мэра Томска не будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), комплексы электронного голосования и системы видеонаблюдения. По данным службы информации «Радио Сибирь», это вызвано нехваткой финансирования.
Как пояснил порталу vtomske.ru председатель томского городского избиркома Виктор Тищенко, 80% средств на обеспечение выборов поступает из местного бюджета. На это было выделено 23,5 млн руб. Большая часть этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий.
Ранее Центризбирком дал указание направить 50 КОИБов, полученных в Томске для проведения президентских выборов, в Новосибирскую область, где 9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора.
Выборы мэра Томска также состоятся 9 сентября. По данным облизбиркома, к вечеру 16 июня было выдвинуто уже шесть претендентов: действующий мэр Иван Кляйн (от «Единой России») и исполнительный директор «Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами» Сергей Трапезников (от «Яблока»), а также самовыдвиженцы Станислав Перунов (коммерческий директор ООО «Ирида»), Евгений Макаренко (заместитель директора ООО «Томпромтранс») и Александр Парфинович (студент Юридического института Томского государственного университета).
sibnovosti.ru: последние новости
Подготовка плана развития СО РАН отстает от графика Серийное производство «Ангары» начнется в Омске с 2023 года‍ Чистый район - чистый Красноярск
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева115
Путина назвали «президентом Украины»318
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки418
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка76
Трампа обвинили в измене родине102
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение