Выборы Томска пройдут без КОИБов и видеонаблюдения 

На выборах мэра Томска не будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), комплексы электронного голосования и системы видеонаблюдения. По данным службы информации «Радио Сибирь», это вызвано нехваткой финансирования.
Как пояснил порталу vtomske.ru председатель томского городского избиркома Виктор Тищенко, 80% средств на обеспечение выборов поступает из местного бюджета. На это было выделено 23,5 млн руб. Большая часть этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий.
Ранее Центризбирком дал указание направить 50 КОИБов, полученных в Томске для проведения президентских выборов, в Новосибирскую область, где 9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора.
Выборы мэра Томска также состоятся 9 сентября. По данным облизбиркома, к вечеру 16 июня было выдвинуто уже шесть претендентов: действующий мэр Иван Кляйн (от «Единой России») и исполнительный директор «Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами» Сергей Трапезников (от «Яблока»), а также самовыдвиженцы Станислав Перунов (коммерческий директор ООО «Ирида»), Евгений Макаренко (заместитель директора ООО «Томпромтранс») и Александр Парфинович (студент Юридического института Томского государственного университета).