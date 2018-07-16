Ещё
Отдел пособий Кировского района начнет принимать по записи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отдел пособий Кировского района начнет принимать по записи 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Отдел пособий и социальных выплат Кировского района начинает переход на прием населения по предварительной записи. Чтобы попасть к нужному специалисту, нужно выбрать тему вашего визита и позвонить по соответствующему телефону, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Меры социальной поддержки семьям с детьми: 227‒48‒78, 227‒48‒57, 342‒03‒97, 344‒87‒10; Компенсация и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг: 227‒48‒66, 342‒03‒31;Присвоение звания Ветеран труда и Ветеран труда НСО, Дети ВОВ: 342‒20‒61. По другим вопросам: 227‒48‒53.
Изменения в порядке вступят в силу с 19 июля. Районный отдел пособий и социальных выплат — структурное подразделение министерства социального развития Новосибирской области, располагающееся в здании администрации Кировского района.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Забрал Нептун. В НСО на запрещенных водоемах тонут люди Как прошла встреча Владимира Путина и Андрея Травникова В НСО проверили, как ремонтируют дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу275
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»202
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина433
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным41
Туринская плащаница оказалась подделкой343
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:50
У Депардье нашли долги в России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение