Отдел пособий Кировского района начнет принимать по записи

Отдел пособий и социальных выплат Кировского района начинает переход на прием населения по предварительной записи. Чтобы попасть к нужному специалисту, нужно выбрать тему вашего визита и позвонить по соответствующему телефону, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Меры социальной поддержки семьям с детьми: 227‒48‒78, 227‒48‒57, 342‒03‒97, 344‒87‒10; Компенсация и субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг: 227‒48‒66, 342‒03‒31;Присвоение звания Ветеран труда и Ветеран труда НСО, Дети ВОВ: 342‒20‒61. По другим вопросам: 227‒48‒53.