Полиция задержала подозреваемого в убийстве родного дяди в квартире на востоке Москвы

Поздним вечером 18 июля в полицию поступила информация о том, что на ул. Байкальская мужчина в течение недели не открывает дверь в квартиру. «После вскрытия запертой изнутри двери в жилище в ванной комнате обнаружено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. На момент обнаружения гражданин был мертв около трех дней. В соседней комнате находился 23-летний племянник убитого, зарегистрированный в указанной квартире. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что зарезал дядю во время конфликта», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела об убийстве. Выясняются обстоятельства случившегося.