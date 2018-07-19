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Полиция задержала подозреваемого в убийстве родного дяди в квартире на востоке Москвы
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве родного дяди в квартире на востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в квартире на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Поздним вечером 18 июля в полицию поступила информация о том, что на ул. Байкальская мужчина в течение недели не открывает дверь в квартиру. «После вскрытия запертой изнутри двери в жилище в ванной комнате обнаружено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. На момент обнаружения гражданин был мертв около трех дней. В соседней комнате находился 23-летний племянник убитого, зарегистрированный в указанной квартире. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что зарезал дядю во время конфликта», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела об убийстве. Выясняются обстоятельства случившегося.
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