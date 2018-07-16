XVI Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 1 сентября

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. В Парке Победы на Поклонной горе 1 сентября в 16-й раз пройдет Московский фестиваль прессы. Гостей фестиваля в этом году вновь будет встречать специально построенный медиагород с тематическими зонами, отражающими наиболее популярные рубрики газет и журналов. Среди них будут представлены как традиционные зоны-кластеры — «бизнес», «книги», «дети», «увлечения», «спорт и здоровье», так и совершенно новая зона digital, где свои возможности впервые покажут электронные издания и онлайн-СМИ.

В каждой медиазоне для посетителей пройдут интерактивные мастер-классы, презентации, лекции, занимательные игры и другие мероприятия. Издатели газет, журналов и редакции СМИ готовят специальные программы для своих читателей — встречи с авторами и медийными персонами, различные конкурсы, сюрпризы и подарки, а также возможность оформить льготную подписку на интересующие издания.

Задача фестиваля — популяризация чтения, расширение аудитории читателей прессы, повышение их интереса к журналистике и печатному слову в целом, демонстрация современных технологий в СМИ, увеличение числа подписчиков газет и журналов.

Мероприятие ежегодно проходит при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы с участием отраслевых общественных организаций — Союза издателей ГИПП, Союза журналистов Москвы.