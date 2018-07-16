Клиенты Сбербанка сообщили о сложностях в работе интернет-банка

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Система инернет-банка Сбербанка «Сбербанк online» может работать с перебоями. Об этом сообщили ТАСС в колл-центре банка. Также ранее несколько клиентов Сбербанка сообщили ТАСС о невозможности проведения ряда операций в мобильном приложении «Сбербанк online».

"Действительно, в настоящий момент наблюдаются затруднения со входом в систему «Сбербанк online» и проведением ряда операций. Система работает в штатном режиме, просим обратиться за услугами позднее", — сообщили ТАСС в колл-центре кредитной организации.

Пользователи «Сбербанк online» начали сообщать о затруднениях при попытке входа в систему около полудня понедельника. По данным сайта downdetector.ru, порядка 60% клиентов не могли получить выписку по счету, 35% не могли войти в систему, оставшиеся 5% отмечали сбой в работе всех сервисов.

Downdetector.ru представляет обзор состояний и отключений всех видов сервисов интернет-провайдеров, операторов мобильной связи, авиакомпании, общественный транспорт и онлайн сервисов в режиме реального времени.

ТАСС ожидает комментарий Сбербанка.