В Индонезии фермеры устроили крокодиловую бойню, убив почти 300 рептилий (ВИДЕО)

Жители одной из деревень в районе Соронг провинции Западное Папуа жестоко расправились с несколькими сотнями крокодилов в отместку за смерть человека. Об этом сообщает

The Jakarta Post

По его данным, мужчина был найден мертвым на расположенной в этом районе ферме по разведению рептилий. Перед этим жители слышали его крики о помощи. По их мнению, человек забрел на ферму в поисках травы для скота.

После похорон жители вооружились кто чем мог, включая ножи и топоры, и отправились на ферму, где перебили всех животных — от крупных особей до еще совсем мелких.

Всего жертвами мести стали 292 крокодила. Их туши жители собрали в одну большую кучу, фотографии которой появились в СМИ.

"Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно", — рассказала журналистам The Jakarta Post одна из местных жительниц, ставшая очевидцем массового убийства рептилий.

Глава Агентства по сохранению природных ресурсов Индонезии в Западном Папуа Басар Манулланг рассказал, что ферма по разведению крокодилов вела свою деятельность в данном регионе законно, при наличии всех необходимых документов. Однако, по закону ее владелец обязан был обеспечить безопасность живущих поблизости людей.

Он также заявил, что убившие крокодилов жители нарушили закон о частной собственности. В настоящее время по данному факту проводится расследование.