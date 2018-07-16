«Ротор-Волгоград» переименован в «Ротор» 

«Ротор-Волгоград» официально сменил название и стал «Ротором», сообщает официальный сайт ФНЛ.
Таким образом, в Волгограде вернули клубу название, которое он носил с 1975 по 2004 и с 2006 по 2014 годы.
Напомним, «Ротор» вернулся в ФНЛ в сезоне 2017/2018 и занял итоговое 17-е место, но из-за отказа других команд остался в лиге.
Напомним, новый сезон ФНЛ стартует 17 июля. В первом туре «Ротор» сыграет с «Чертаново» в Москве.
Также сменили название «Луч-Энергия», ставший «Лучом», и «Олимпиец», который теперь называется «Нижний Новгород». А «Динамо» из Санкт-Петербурга переехало в Сочи и получило одноименное название.