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Совкомбанк станет единственным владельцем «фабрики банковских гарантий» и присоединит СКИБ
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Совкомбанк станет единственным владельцем «фабрики банковских гарантий» и присоединит СКИБ 

Банки.ру 2 часа назад
Совкомбанк консолидирует 100% «фабрики банковских гарантий», в которую входят онлайн-банк «СКИБ» и цифровой сервис банковских гарантий Fintender.ru. Об этом Совкомбанк объявил в понедельник, 16 июля.
Как указывают в банке, «фабрика» специализируется на предоставлении банковских гарантий, которые в основном необходимы для малых и средних предприятий, работающих с госзаказом. Совкомбанк владеет долей в 50,01%. За счет приобретения оставшихся 49,9% «фабрики» Совкомбанк упростит корпоративную структуру (Современный Коммерческий Инновационный Банк (СКИБ) будет присоединен к Совкомбанку до конца года), сократит издержки, а также усилит конкурентные позиции в сегменте банковских гарантий, отмечается в релизе.
В 2017 году каждая третья банковская гарантия в РФ выдана банковской группой Совкомбанка, в частности «фабрикой». Изменений в существующей модели взаимодействия с контрагентами и партнерами или клиентами цифровой платформы не предполагается.
«Для усиления конкурентных преимуществ в секторе требуются ресурсы, доступные только крупному банку: инфраструктура, капитал, развитая сеть офисов. Мы последовательно сокращаем издержки и упрощаем корпоративную структуру нашей группы. Консолидация и присоединение банка «СКИБ» к Совкомбанку — пример этого», — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
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