Хаменеи заявил о готовности Ирана развивать отношения со всеми странами, кроме США

"За исключением нескольких случаев — таких, как США — отношения Ирана с другими странами, как с западными, так и с восточными, должны расширяться и развиваться", — говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте в интернете. «Следует и впредь усиливать практическую динамику и целенаправленность нашей дипломатии», — отметил лидер Ирана.

Вместе с тем Хаманеи призвал правительство к проведению «деятельной и динамичной» внешней политики. «Экономика страны не может прозябать в ожидании, когда европейцы предложат свои гарантии», — подчеркнул он.