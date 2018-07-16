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Хаменеи заявил о готовности Ирана развивать отношения со всеми странами, кроме США
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Хаменеи заявил о готовности Ирана развивать отношения со всеми странами, кроме США 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 16 июля. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник о важности развития отношений его страны со всем миром, «как с Западом, так и с Востоком», но не с США.
"За исключением нескольких случаев — таких, как США — отношения Ирана с другими странами, как с западными, так и с восточными, должны расширяться и развиваться", — говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте в интернете. «Следует и впредь усиливать практическую динамику и целенаправленность нашей дипломатии», — отметил лидер Ирана.
Вместе с тем Хаманеи призвал правительство к проведению «деятельной и динамичной» внешней политики. «Экономика страны не может прозябать в ожидании, когда европейцы предложат свои гарантии», — подчеркнул он.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция — прим. ТАСС) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана. На министерской встрече в Вене 6 июля Россия, КНР, Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность сделке.
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