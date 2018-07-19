На этнофестивале в Киргизии беркут напал на школьницу

Во время проведения этнографического фестиваля «Тескей жээк» в Тонском районе Иссык-Кульской области на школьницу напал беркут.

ЧП произошло по время показательных выступлений ловчих птиц. Несмотря на то что поле, где проходили состязания, было огорожено, неожиданно на нем появилась девочка. Как выяснилось позже, родители оставили ее без присмотра. В это время беркутчи (человек, занимающийся охотой с помощью беркута. — Прим. ред.) как раз выпустил птицу.

Беркут увидел бежавшую по полю девочку, стремительно полетел в ее сторону, схватил и повалил. Соревнования тут же были приостановлены, на помощь несчастной поспешили зрители, беркутчи, вызвали медиков. Птицу удалось изолировать, прибывшие медики отвезли пострадавшую в больницу, где хирурги наложили маленькой пациентке несколько швов. Специалисты утверждают, что трагедии удалось избежать по чистой случайности. Если бы птица охотилась, то девочка получила бы сильные повреждения.

Справка «РГ»

В Центральной Азии беркут с древнейших времен используется в промысловой охоте на лисиц, зайцев, иногда волков и джейранов. Размах крыльев взрослой особи может достигать 2,4 метра. Потомственные беркутчи учатся охоте с ловчей птицей с детства и секреты мастерства передают из поколения в поколение.