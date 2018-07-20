Официальный курс доллара вырос на 21 копейку, евро — на 45

ЦБ установил официальные курсы валют с 21 июля. Курс доллара повысился на 21,42 копейки, составив 63,4888 рубля (63,2746 рубля на 20 июля). Курс евро увеличился на 45,19 копейки, до 73,9327 рубля (73,4808 рубля на 20 июля).

«Американские законодатели выступают с довольно жесткой риторикой в отношении России , говоря о необходимости проработки дополнительных мер для предотвращения вмешательства России в американские выборы. Американская сторона также отказалась от предложений, сформулированных Путиным в ходе саммита Россия-США, о допросе 12 подозреваемых во вмешательстве в американские выборы сотрудников ГРУ в присутствии комиссии Мюллера», — комментируют эксперты.

На этом фоне, поясняют они, иностранные игроки ускорили выход из российских активов.

«Санкционная тема усугубляет для рубля общий умеренно негативный фон, сохраняющийся вокруг валют развивающихся рынков», — заключают аналитики.