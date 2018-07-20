Ещё
Официальный курс доллара вырос на 21 копейку, евро — на 45
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официальный курс доллара вырос на 21 копейку, евро — на 45 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ установил официальные курсы валют с 21 июля. Курс доллара повысился на 21,42 копейки, составив 63,4888 рубля (63,2746 рубля на 20 июля). Курс евро увеличился на 45,19 копейки, до 73,9327 рубля (73,4808 рубля на 20 июля).
Российская валюта сохраняется под давлением, аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Основным фактором слабости нацвалюты они называют обострившееся геополитическое давление.
«Американские законодатели выступают с довольно жесткой риторикой в отношении России, говоря о необходимости проработки дополнительных мер для предотвращения вмешательства России в американские выборы. Американская сторона также отказалась от предложений, сформулированных Путиным в ходе саммита Россия-США, о допросе 12 подозреваемых во вмешательстве в американские выборы сотрудников ГРУ в присутствии комиссии Мюллера», — комментируют эксперты.
На этом фоне, поясняют они, иностранные игроки ускорили выход из российских активов.
«Санкционная тема усугубляет для рубля общий умеренно негативный фон, сохраняющийся вокруг валют развивающихся рынков», — заключают аналитики.
Банки.ру: последние новости
Двоих трейдеров из Deutsche Bank и Barclays осудили за мошенничество со ставкой Euribor Сбербанк работает над развитием двухфакторной аутентификации 19 июля. Главное за минуту: Госдума повысила пенсионный возраст россиян, налог на самозанятых снизят
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии236
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
На Украине раскопали могилу ведьмы
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение