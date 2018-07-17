Не хватило денег из-за футбола: в Екатеринбурге отказались проводить пафосный кинофестиваль 

В Екатеринбурге в этом году не состоится Уральский открытый фестиваль российского кино, который был запланирован на 16–21 сентября. По словам программного директора фестиваля Валерия Кичина, на него просто не хватило денег.
«В 2018 году, как объясняет Павел Креков — теперь уже вице-губернатор Свердловской области, — серьезные бюджетные расходы были связаны с включением Екатеринбурга в число городов, принимающих чемпионат мира по футболу, с проведением международной промышленной выставки «Иннопром». И денег на фестиваль нет», — пишет «Российская газета».
Дирекция фестиваля пыталась найти спонсоров, но никто не пожелал поддержать «Уралкинофест». В Екатеринбурге в этом году он должен был пройти в третий раз. Одним из инициаторов проекта был режиссер Владимир Макеранец, а президентом фестиваля был знаменитый кинорежиссер Глеб Панфилов, начинавший свой творческий путь в Свердловске. Первым председателем жюри был Владимир Меньшов.
«Я с определенной завистью смотрю на города куда беднее и меньше Екатеринбурга, где руководство, несмотря на все невзгоды, развивает и укрепляет свои кинофестивали. Которые, напомню, сегодня остаются едва ли не единственной платформой, где российская публика может увидеть кино не только уровня «Елки-палки — 45»», — написал на своей странице в Facebook Валерий Кичин.
Он извинился перед теми режиссёрами, которые уже отправили заявки на фестиваль.
Уральский кинофестиваль каждый раз проводили с особым шиком. На открытии стелили красную ковровую дорожку и звали звёзд кино. На первый фестиваль в Екатеринбург приезжали Сергей Безруков, Владимир Меньшов, Инна Чурикова. На втором (в прошлом году) показали самые важные российские премьеры года и знаковые фильмы прошлых лет. Среди них — «Аритмия» Хлебникова, «Кроткая» Лозницы, «Рай» Кончаловского, фильмы Эльдара Рязанова, Аллы Суриковой, Веры Глаголевой, а также новинки, которые ещё не были в прокате.