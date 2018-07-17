Не хватило денег из-за футбола: в Екатеринбурге отказались проводить пафосный кинофестиваль

Екатеринбурге в этом году не состоится Уральский открытый фестиваль российского кино, который был запланирован на 16–21 сентября. По словам программного директора фестиваля Валерия Кичина, на него просто не хватило денег.

«Я с определенной завистью смотрю на города куда беднее и меньше Екатеринбурга, где руководство, несмотря на все невзгоды, развивает и укрепляет свои кинофестивали. Которые, напомню, сегодня остаются едва ли не единственной платформой, где российская публика может увидеть кино не только уровня «Елки-палки — 45»», — написал на своей странице в Facebook Валерий Кичин

Он извинился перед теми режиссёрами, которые уже отправили заявки на фестиваль.