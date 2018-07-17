«Поезд Памяти», посвященный 75-летию победы на Курской дуге, отправился в рейс 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специальный «Поезд Памяти — 75 лет Победы на Курской дуге» отправился во вторник от перрона Курского вокзала по местам боевой славы Курска, Орла и Белгорода, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"В рамках празднования 75-летия Победы на Курской дуге РВИО подготовлена выставка уникальных фотографий Курской битвы. Редкие снимки фронтовых фотокорреспондентов размещены в «Поезде Памяти», который мы проводили сегодня в путь. Каждый вагон посвящен одному из Героев Курской битвы. Также эта выставка организована в поездах №072/071 «Белогорье» сообщением Москва — Белгород. Пассажиры смогут ее увидеть до 23 августа 2018 года", — рассказал советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.
В пути поезд сделает остановки в Курске, Орле, Белгороде, на станциях Мармыжи, Поныри и Прохоровка. Участники акции почтят память погибших защитников Отечества, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям, встретятся с представителями местной власти. Вместе с ветеранами в дорогу отправились воспитанники железнодорожных учебных заведений.
"Близится 75-летие со дня победы советского народа в одном из самых жестоких и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Эта победа стала переломным моментом в ходе военных действий. Этой победой мы развели миф о непобедимости немецко-фашистских захватчиков. Наша святая обязанность — пронести память об этой победе из поколения в поколение как великое достояние", — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов.
За три дня поездки (с 17 по 20 июля) пассажиры «Поезда Памяти» примут участие в церемониях возложения цветов к мемориалам памяти защитников Отечества, встретятся с представителями местной власти, посетят ряд знаковых музейных комплексов: «Прохоровское поле», «Курская битва — Белгородское направление», «Северный фас Курской дуги» и другие, добавили в пресс-службе РВИО.
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй Мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии — более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко— фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание «Город воинской славы».