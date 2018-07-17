«Поезд Памяти», посвященный 75-летию победы на Курской дуге, отправился в рейс

"В рамках празднования 75-летия Победы на Курской дуге РВИО подготовлена выставка уникальных фотографий Курской битвы. Редкие снимки фронтовых фотокорреспондентов размещены в «Поезде Памяти», который мы проводили сегодня в путь. Каждый вагон посвящен одному из Героев Курской битвы. Также эта выставка организована в поездах №072/071 «Белогорье» сообщением Москва — Белгород. Пассажиры смогут ее увидеть до 23 августа 2018 года", — рассказал советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров

В пути поезд сделает остановки в Курске, Орле, Белгороде, на станциях Мармыжи, Поныри и Прохоровка. Участники акции почтят память погибших защитников Отечества, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям, встретятся с представителями местной власти. Вместе с ветеранами в дорогу отправились воспитанники железнодорожных учебных заведений.

Дмитрий Шаханов. "Близится 75-летие со дня победы советского народа в одном из самых жестоких и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Эта победа стала переломным моментом в ходе военных действий. Этой победой мы развели миф о непобедимости немецко-фашистских захватчиков. Наша святая обязанность — пронести память об этой победе из поколения в поколение как великое достояние", — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

За три дня поездки (с 17 по 20 июля) пассажиры «Поезда Памяти» примут участие в церемониях возложения цветов к мемориалам памяти защитников Отечества, встретятся с представителями местной власти, посетят ряд знаковых музейных комплексов: «Прохоровское поле», «Курская битва — Белгородское направление», «Северный фас Курской дуги» и другие, добавили в пресс-службе РВИО.