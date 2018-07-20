Культурный центр «Дружба» ждет бирюлевцев на экологический праздник

Интеллектуальная игра «Экологический словарь» пройдет в Культурном центре «Дружба» в среду, 25 июля.

Гости поучаствуют в познавательной викторине на тему экологии и охраны окружающей среды.

‒ Лучшие будут награждены грамотами от Культурного центра и специальными призами, ‒ рассказала редактору газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» художественный руководитель центра Татьяна Дадаева . ‒ А в конце программы всех ждет фруктовое чаепитие.

Праздник является частью эколого-познавательного проекта «Арт-ботаника», чьи события проходят в Культурном центре каждый месяц. Он позволяет взрослым и подросткам в легкой игровой форме узнать больше о природе.

Игра начнется в 13:00, прийти может любой желающий. Подробную информацию о событии можно узнать в официальной группе КЦ «Дружба»