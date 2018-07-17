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Назван преемник Ллойда Бланкфейна во главе Goldman Sachs
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Назван преемник Ллойда Бланкфейна во главе Goldman Sachs 

Ведомости 35 минут назад
Председатель правления, главный исполнительный директор банковской группы Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн уйдет в отставку. С 1 октября его сменит на этом посту инвестбанкир, операционный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, пишет The Wall Street Journal.
WSJ еще весной писала о возможном уходе 63-летнего Бланкфейна в отставку до конца 2018 г. За то, чтобы стать его преемником, в группе конкурировали Соломон и второй операционный директор — Харви Шварц. Однако в апреле Шварц ушел в отставку. Соломон, таким образом, становится всего лишь третьим руководителем Goldman Sachs за 20 лет после его IPO. Первый директор группы — Генри Полсон — ушел из нее на пост министра финансов США при президенте Джордже Буше — младшем.
Goldman Sachs объявил о смене руководства вслед за сильным квартальным отчетом ($2,57 млрд прибыли при $9,4 млрд выручки), существенно превзошедшим ожидания аналитиков. Задачей Соломона во главе группы будет дальнейший уход от все еще значительной зависимости от трейдинга, отмечает WSJ.
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